تستبعد حزبين.. ”النهضة“ تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

قال القيادي في حركة النهضة التونسية عبدالحميد الجلاصي، اليوم الأربعاء، إن الحركة بدأت مشاورات مع عدد من الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار الجلاصي في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية، أن الحركة التقت قيادات من حركة الشعب وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، وهي الأحزاب الفائزة في السباق التشريعي.

في غضون ذلك، أكد الجلاصي أن الحركة لن تدخل في مشاورات مع حزبي ”قلب تونس“ و“الحزب الدستوري الحر“.

وشدد القيادي في النهضة على أن الأولوية الحالية للحركة هي ”تشكيل حكومة قوية وناجعة“، وأن ”علاقة رئاسة الجمهورية مع بقية مؤسسات الدولة منها رئاسة الحكومة والبرلمان ستكون ذات طبيعة خاصة“، وفق قوله.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا استعداد الحكومة الحالية لتسليم السلطة.

ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية تحاول إبعاد حزب ”قلب تونس“ الذي يقوده نبيل القروي (38 مقعدًا) من الحكومة المقبلة، خاصة أن قيادات الحزب الأخير تؤكد باستمرار أنها لن تتحالف مع الإسلاميين، وأنها تفضل البقاء في المعارضة على المشاركة في الحكومة.

وتؤكد حركة النهضة (52 مقعدًا) أنها لن تقبل بتكليف رئيس حكومة مستقل وأنها متمسكة باقتراح أن يقود الحكومة الجديدة شخصية من داخل الحركة، فيما ترفض الأحزاب الفائزة رسميًا ”التحالف مع النهضة“.