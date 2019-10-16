تونس.. حكم قضائي جديد بحق شقيق نبيل القروي‎‎

قرر القضاء التونسي، إلغاء مذكرة التفتيش والإيداع بالسجن الصادرة في حق الفائز في الانتخابات التشريعية غازي القروي، شقيق نبيل القروي رئيس حزب ”قلب تونس“.

وقال عضو فريق الدفاع عن الأخوين القروي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إن محكمة الاستئناف بتونس سحبت مذكرة الإيداع بالسجن الصادرة بحق غازي القروي، كما أبطلت بطاقات التفتيش الصادرة ضده.

جاء هذا القرار في أعقاب قرار مماثل صادر عن محكمة التعقيب الأسبوع الماضي، والقاضي بالإفراج عن شقيق القروي، بعد إيقافه بتهم تتعلق بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهرب ضريبي.

وفاز غازي القروي بمقعد في الانتخابات التشريعية عن حزب قلب تونس، في دائرة محافظة بنزرت.

ولا يزال غازي القروي متخفيًا عن الأنظار منذ 23 أغسطس/ آب الماضي، في حين رجحت وسائل إعلام محلية فراره نحو الأراضي الجزائرية.