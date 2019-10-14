القروي يهنئ سعيّد بالفوز في انتخابات الرئاسة التونسية

كشف حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم المرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي، الإثنين، عن أن ”القروي اتصل بالمرشح الفائز بمنصب الرئاسة قيس سعيد وهنأه بالفوز“، مؤكدًا على أن ”القروي لن يطعن في نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، التي أفضت إلى فوز المرشح المستقل قيس سعيّد بنسبة 76.9%“.

وقال المليكي لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إن ”قرار الطعن في الانتخابات الرئاسية يعود للمترشح، وأنه حسب معرفته بنبيل فإنه لن يطعن في النتائج“.

وخسر مترشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية حيث حصل على نسبة 23.1% من نسبة أصوات الناخبين، مقابل حصول منافسه المرشح المستقل قيس سعيّد على 76.9% من الأصوات.

وعقب الإعلان عن النتائج الأولية للسباق الرئاسي، أقر نبيل القروي، مساء الأحد، بالهزيمة أمام منافسه، وقال في ندوة صحفية عقدها بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، إن ”البلاد وصلت إلى مرحلة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، لكن ما حصل اليوم أبعد ما يكون عن هذا الحلم“، متسائلًا بقوله ”ماذا كان يمكن أن يحصل لو لم أسجن.“

وأوضح أنه ”حُرم من القيام بالحملة الانتخابية ظلمًا ولم يتوفر له بالانتخابات مبدأ تكافؤ الفرص، لطرح برنامجه الذي يقوم على تفسير الأفكار والبرامج“، منوهًا إلى أن ”حزبه الذي حل في المركز الثاني بالانتخابات التشريعية سيدخل في مشاورات لم يكشف عن طبيعتها أو عن الأطراف السياسية والحزبية التي سيتشاور معها“.