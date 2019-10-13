المغرب.. إقالة ”مزوار“ بسبب تدخله في الشأن الجزائري

قدم ”صلاح الدين مزوار”، رئيس الاتحاد العام لمقاولات في المغرب اليوم الأحد استقالته من منصبه، بعد ”توبيخه“ من طرف وزارة الخارجية المغربية إثر تدخله في الشأن الجزائري، أثناء مشاركته في أشغال مؤتمر السياسة العالمي، ووصفت الوزارة تصرفه بـ“غير المسؤول والأرعن و المتهور“.

وقالت الخارجية المغربية، في بيان أصدرته إن ”الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية، لاسيما التطورات في هذا البلد الجار“، مشددة على أن ”المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل بالتطورات في الجزائر، وتمتنع عن أي تعليق“.

وكان وزير الخارجية المغربي السابق صلاح الدين مزوار، قد قال في مداخلته خلال المؤتمر الذي تستضيفه مدينة مراكش، إن ”الاحتجاجات التي تشهدها الجارة الجزائر، باعثة للشعوب المغاربية على الأمل“، مضيفًا أن ”الجزائر لن تعود إلى الوراء، وعلى الجيش أن يتقاسم السلطة“.

واثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة؛ خاصة من الخارجية المغربية التي شغلها مزوار سابقًا، والتي بادرت باستنكارها على اعتبار أن المغرب قد اتخذ فعليًا موقف الحياد مما يجري حاليًا في الجزائر، ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مرارًا الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع.