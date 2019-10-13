نبيل بفون: نسبة المشاركة في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية بلغت 39,2%

أعلن نبيل بفون؛ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية داخل البلاد ”بلغت 39.2 %، فيما بلغت النسبة في الخارج 19.8 %“.

وأكد ”بفون“، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ”شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة مع الدور الأول“.

وبلغت نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع في الداخل 17.8 % عند حدود الساعة 11 و45 دقيقة، وسجلت أعلى نسبة في دائرة تطاوين عند 21.7 %، وسجلت نسبة مشاركة قدرت بـ 14.7 % في الدوائر الانتخابية بالخارج.

بدورها، دعت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حسناء بن سليمان، إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى ”التشويش على سير العملية الانتخابية والتأثير على الناخبين لإقناعهم بعدم التوجه لمراكز الاقتراع“.

وأوضحت ”بن سليمان“ خلال ندوة صحفية بالمركز الإعلامي لهيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة مساء الأحد، أن ”الهيئة منحت الاعتمادات للجمعيات والمنظمات بالعدد الكافي وأن الجمعيات تحدثت بنفسها عن نشر مراقبيها في مختلف الدوائر الانتخابية“.

وأضافت أن ”الدور الأول من الانتخابات الرئاسية شهد مشاركة 26 مرشحًا ومن البديهي أن يكون عدد ممثليهم أكثر بكثير من عدد المشاركين في الدور الثاني الذي يتنافس خلاله مترشحان اثنان فقط“، مشددة على أن المراقبين هم ”العين الرقيبة الأخرى“، وأن غيابهم لا يعني عدم وجود رقابة والتي هي مهمة أساسية للهيئة.