ليبيا.. حكومة طرابلس ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا

رفضت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، السبت، إن ”ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع الجمهورية التركية“.

ويأتي تأكيد الوزارة عقب إصدار الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بيانًا طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا، حسب البيان.

وترتبط حكومة الوفاق بعلاقات واسعة مع تركيا، ويتبادل وزراؤها زيارات إلى أنقرة. كما يتهم نشطاء محليون والجيش الليبي أنقرة بتقديم دعم عسكري لميليشات في طرابلس ومصراتة.

يذكر أن قطر والصومال تخفظتا على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي انتقد العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.