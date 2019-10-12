إشادة بالتجربة وانتقاد المضمون.. هكذا رأى تونسيون مناظرة القروي وسعيد (فيديو إرم)

انقسمت آراء الشارع التونسي حول تأثير المناظرة التلفزيونية التي جمعت مرشحي الرئاسة، قيس سعيد ونبيل القروي، بين من اعتبرها مفيدة على صعيد تقييم أحقية أيهما بالصوت الانتخابي، وبين من اعتبرها غير مفيدة ولم تقنع التونسيين الذين حسم بعضهم مواقفه بغض النظر عن مضمون المناظرة.

مواطنون تحدثوا في تقرير ميداني لـ“إرم نيوز“ عن أنّ المناظرة جيدة باعتبارها تجرية أولى في المجتمع التونسي، لكنّها على مستوى المضمون لم تقنع أغلب المتابعين، نظرًا لكون الأسئلة مباشرة وتقليدية ولم تتناول قضايا شائكة.

البعض الآخر انتقد أداء المرشحين، باعتبارهما لم يقدمان حلولًا لأهم القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، سوى بعض ”المواعظ“ و“تفتيت المشاعر“، فضلًا عن هروبهم من أسئلة حيوية.

في السياق نفسه، رأى الكاتب التونسي نبيل الأحمدي، أن المناظرة كانت جيدة من الناحية التقنية، لكنّها ضعيفة على مستوى المضمون، لكنه استدرك إنها ساعدت الناخبين في حسم أمرهم من المرشحين.

المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، انتقد هو الآخر هروب المرشحين من الأسئلة الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية التونسية، ما بدا وكأنهما لا يملكان رؤية أو دراية كافية لمهام الرئيس، خاصة أنهما لم يتحدثان عن طبيعة علاقات تونس في أفريقيا، وفق قوله.