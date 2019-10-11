لصوص يسرقون أمتعة ركاب طائرة مغربية في نيجيريا

ذكرت الصحافة النيجيرية، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية تعرضت صباح يوم الجمعة 11 أكتوبر لهجوم من بعض اللصوص، فور نزولها بمطار مورتالا في لاغوس، حيث استهدفوا مقطورة الأمتعة، وسرقوا البعض منها .

وأشارت صحيفة ”دايلي تراست“ ، أن الواقعة ليست الأولى من نوعها ، حيث تتكرر المشاكل الأمنية بالمطارات النيجيرية ، فسبق لأحد الأشخاص أن هاجم مدرجا خلال شهر يوليوز الماضي ، وسرق أمتعة تخص بعض الفنانين النيجيريين، كما سبق الهجوم على طائرة خاصة، في ملكية رجل أعمال ثري.

ويتسبب هذا الانفلات الأمني المتكرر في إحداث تغييرات في صفوف الموظفين بين الحين و الآخر.