الغنوشي: رئيس حكومة تونس المقبل سيكون من ”النهضة‎“

أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة المقبل في تونس سيكون من الحركة، نافيًا بذلك ما تردّد مؤخرًا حول توجّه الحزب الفائز بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية نحو تكليف رئيس حكومة مستقل.

جاء ذلك في رده على سؤال أحد متابعيه عبر البث المباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك.

وقال الغنوشي ردًا على سؤال احتمالية أن يكون رئيس الحكومة من النهضة: ”هذا هو الأصل ، نحن الحزب الأول في المشهد السياسي، والدستور ينص على ذلك أيضًا“ .

وأضاف: ”ننتظر أن يدعونا رئيس الدولة على الأرجح الأسبوع القادم ليكلفنا بتشكيل الحكومة“.