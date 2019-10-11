ليبيا.. عودة الحياة إلى مناطق بطرابلس بعد سيطرة الجيش عليها

بدأت مظاهر الحياة تعود لعدة مناطق في ضواحي طرابلس بعد سيطرة قوات الجيش الليبي عليها عقب معارك استمرت لنحو أسبوع ضد مليشيات حكومة الوفاق.

وقال مصدر محلي في منطقة ”السبيعة“، إن ”المنطقة شهدت هدوءًا تامًا بعد معارك الأيام السابقة وتقدم قوات الجيش وسيطرتها على المنطقة بالكامل“.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“ أن ”كثيرًا من العائلات عادت للمنطقة خلال اليومين الأخيرين“، مشيرًا إلى أن ”أغلب المساكن بالمنطقة لم تتضرر بشكل كبير من المعارك“.

وتداولت عدة صفحات على مواقع التواصل، مشاهد مصورة للمنطقة تؤكد سيطرة الجيش على المنطقة.

يشار إلى أن منطقة السبيعة تقع إلى جنوب العاصمة طرابلس وتبعد عن مركز العاصمة طرابلس حوالي 55 كيلومترًا، وتعد من الحدود الثلاثية للعاصمة مع منطقتي تاجوراء وجنزور.