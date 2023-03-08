الجزائر.. حكم بالسجن المؤبد ضد رئيس حركة "ماك" فرحات مهني
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد على رئيس حركة "استقلال منطقة القبائل" المعروفة اختصارًا بحركة "ماك"، فرحات مهني، بتهمة المساس بأمن الدولة، وإنشاء مؤسسات الغاية منها تنفيذ أعمال "إرهابية".
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أدانت صباح الأربعاء، غيابيًا رئيس حركة "ماك" فرحات مهني، بالسجن المؤبد.
وأيدت المحكمة أمر إلقاء القبض الدولي الصادر بحق فرحات مهني، لمتابعته برفقة متهمين آخرين بتهمة "المساس بوحدة التراب الوطني، والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، وإنشاء وتسيير جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال إرهابية"، وفق الصحيفة الجزائرية.
وبحسب المصدر ذاته، أدانت المحكمة بالحكم نفسه 4 متهمين آخرين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من فرفوح حنفي، ومرزوق عبدالرحمن، وكادي سليمان، ولورغيوي يوغرطة.
كما أصدرت ذات الجهة القضائية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 6 سنوات وسنتين حبسًا نافذًا بحق 4 متهمين، فيما تم الحكم على متهم آخر بالبراءة.
وتصنف السلطات الجزائرية حركة "استقلال منطقة القبائل" حركة إرهابية، وتلاحق قياداتها الذين يتخذون من فرنسا مقرًا لهم، واتهمت السلطات هذه الحركة بالتسبب في الحرائق الكبيرة التي اجتاحت الجزائر صيف العام 2021.
وفي أغسطس/ آب 2021 أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الحركة فرحات مهني.