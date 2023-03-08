الجزائر.. حكم بالسجن المؤبد ضد رئيس حركة "ماك" فرحات مهني

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المؤبد على رئيس حركة "استقلال منطقة القبائل" المعروفة اختصارًا بحركة "ماك"، فرحات مهني، بتهمة المساس بأمن الدولة، وإنشاء مؤسسات الغاية منها تنفيذ أعمال "إرهابية".

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أدانت صباح الأربعاء، غيابيًا رئيس حركة "ماك" فرحات مهني، بالسجن المؤبد.