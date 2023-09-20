هيئات مغربية تدعو للاحتجاج أمام سفارة فرنسا في الرباط

دعت "المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" "، والمرصد الوطني للشباب الملكي والإعلام" و"المجلس الوطني السَّامي لمتطوعي المسيرة الخضراء"، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني؛ لتنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا في العاصمة المغربية الرباط، ومقاطعة المنتجات الفرنسية.

وقالت الهيئات الثلاث، في بيان مشترك صدر عنها، إن "دعوتها إلى الاحتجاج، تأتي رفضًا لما اعتبرته تدخلاً فرنسيًا في الشؤون الداخلية للدولة المغربية من طرف رئيس جمهورية فرنسا".

وأعربت الهيئات عن "رفضها، إلى جانب الشعب المغربي، توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا مصورًا للمغاربة عقب فاجعة زلزال الحوز، باعتبار الأمر تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي المغربي"، وأن الشعب المغربي يرفض - بشكل قطعي - محاولات ماكرون تسييس الكارثة الطبيعية".

ودعت الهيئات الثلاث، باقي الهيئات السياسية، والنقابية، وعموم الشعب المغربي، ومغاربة العالم، إلى "الخروج بكثافة أمام السفارة الفرنسية بالرباط، وفي كل بقاع العالم، عصر الجمعة 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، للرد على استفزاز رئيس جمهورية فرنسا الذي سعى، بأسلوبه غير الحضري، إلى محاولة زعزعة استقرار الوطن، ومقاطعة المنتوجات الفرنسية، وتوظيف كل إمكانات الضغط على رئيس الجمهورية الفرنسية حتى يقدّم اعتذاره للملك محمد السادس".