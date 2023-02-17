"حلم الدولة" يراود الليبيين بعد 12 عاما على سقوط القذافي

وتشهد العملية السياسية في البلاد تعثرا غير مسبوق، إذ لم يتمكن الفرقاء من التوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات العامة.

وعادت البلاد إلى الانقسام السياسي في ظل وجود حكومتين متنافستين، واحدة في الشرق مدعومة من البرلمان، يرأسها فتحي باشاغا، وأخرى في الغرب يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وفي كلمة مرئية إلى الشعب الليبي، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لـ"ثورة 17 فبراير"، قال رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، "إن البلاد في خطر".

وأضاف: "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا لتوحيد مؤسسات الدولة والمضي قدما نحو الإعمار وإنهاء زمن الحروب والانشقاق".

واعتبر أن "الأحداث انحرفت إلى ما هو مناقض ومخالف لمبادئ فبراير وأن ليبيا صارت دولة متعثرة؛ مؤسسات منقسمة، جيش مهمش ومستهدف، وشرطة مقسمة، وحدود مستباحة، وثرواتنا تنهب يوميا في وضح النهار".