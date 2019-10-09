”قلب تونس“ ينظم مسيرة للمطالبة بالإفراج عن نبيل القروي 

أعلنت حملة المترشح لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، الموقوف بتهم فساد مالي وتهرب ضريبي، عن تنظيمها مسيرة تحت شعار ”تونس حرة“؛ للمطالبة بإطلاق سراح القروي.

وبدأت المسيرة من محافظة قابس جنوب البلاد على أن تمرّ بمحافظات صفاقس ثم القيروان وسوسة مرورًا بمحافظات المنستير ونابل وزغوان، بينما سيكون التجمّع النهائي يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، أي قبل ساعات قليلة من يوم الصمت الانتخابي للاستحقاق الرئاسي.

وقال القيادي في حزب ”قلب تونس“ عياض اللومي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك: ”حملة نبيل القروي للانتخابات الرئاسية ستكون على شكل مسيرة ضد الظلم وستجوب جميع شوارع البلاد بهدوء وصمت“، مضيفًا أن ”المسيرة ضد الفساد السياسي الذي يستعمل القضاء وضد القوانين الجائرة التي لا تحترم إرادة الشعب وتستبيح الحريات“.

واعتقل نبيل القروي يوم 23 أغسطس/آب الماضي، وهو ما منعه من القيام بحملته الانتخابية في الدور الأول للاستحقاق الرئاسي، كما أنه سيمنع أيضًا من القيام بحملته في جولة الإعادة بعد رفض الإفراج عنه في أكثر من مرة.

وبدأ العدّ التنازلي لموعد إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، الأحد المقبل، ويتنافس فيها كل من المرشح المستقل قيس سعيّد ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، الموقوف على ذمة التحقيق، على أن يكون يوم الصمت الانتخابي داخل تونس السبت المقبل، بينما يبدأ الصمت خارج البلاد انطلاقًا من يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بالداخل يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أمّا بالدوائر الانتخابية في الخارج فسيكون التصويت أيام 11 و12 و13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.