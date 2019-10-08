مصادر: نبيل القروي يمثُل أمام القضاء التونسي غدًا

قالت مصادر قضائية إن مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، المسجون حاليًا، قد يمثل، غدًا الأربعاء، أمام القضاء، للنظر في إمكانية الإفراج عنه حتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية خلال الدور الثاني من السباق الانتخابي.

وتطالب هيئة الدفاع عن نبيل القروي، بضرورة الإسراع بالنظر بطلب الإفراج عنه، قبل يوم الاقتراع، الذي حددته هيئة الانتخابات التونسية يوم 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

والأسبوع الماضي، رفض القطب القضائي المالي، الإفراج عن القروي، بعد أيام قليلة من صعوده إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، رغم التحركات التي قام بها حزب ”قلب تونس“، للإفراج عن رئيسه، للمشاركة في الحملة الانتخابية.

وتم إيقاف القروي يوم 23 من شهر أغسطس/ آب الماضي، تنفيذًا لمذكرة جلب صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف، في قضية مرفوعة عليه من قِبل منظمة ”أنا يقظ“ منذُ 3 سنوات، بسبب اتهامه بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

ووجّهت قيادات حزب ”قلب تونس“، ومحامو نبيل القروي اتهامات لحركة النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالتدخل في القضاء ومنع إصدار قرار الإفراج عنه.