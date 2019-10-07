استقالة ياسين إبراهيم من رئاسة حزب ”أفاق تونس“

أعلن رئيس حزب ”أفاق تونس“ ياسين إبراهيم مساء اليوم الإثنين، عن استقالته من رئاسة الحزب، عقب الانتكاسة التي تعرض لها خلال الانتخابات التشريعية، التي فاز فيها بمقعد واحد في البرلمان التونسي المقبل.

وكتب ياسين إبراهيم في نص استقالته قائلًا: ”في انتظار النتائج النهائية، وبعيدًا عن منطق التبرير، من الواضح أننا لم ننجح في تحقيق أهدافنا في هذه المرحلة، ولكن لأسباب عدة، منها الذاتي والمتعلقة ببعض خياراتنا السياسية“.

وأضاف: ”منها المتعلقة بالمناخ السياسي العام وصعود التيارات الشعبوية والراديكالية في ظل الإخفاق المدوّي لمنظومة الحكم على جميع المستويات، وعلى رأسها المستوى الأخلاقي الذي اتسم بممارسات مخجلة كتدفق المال الفاسد وشراء الذمم“ وفق قوله.

وأشار ياسين إبراهيم إلى أنه ”رغم كل شيء، وإيمانًا منا بمبدأ المسؤولية كركيزة أساسية من ركائز الحزب، أعلن اليوم أمام مناضلي الحزب والرأي العام استقالتي من رئاسة حزب آفاق تونس“.

وأكد أنه سيبقى ”بالطبع تحت أمر الحزب للمساندة والمشاركة في التفكير حول المراحل القادمة وآفاق التوجه الليبرالي الاجتماعي بصفة عامة في البلاد“.

وأوضح أنه لديه ”ثقة تامة في مناضلي آفاق تونس وفي مؤسساته للقيام بالمراجعات اللازمة وإعادة الانطلاق في سبيل ترسيخ مشروعنا السياسي للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية“.

يشار إلى أن حزب ”آفاق تونس“، مني بهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية، إذ فاز بمقعد يتيم في البرلمان المقبل، كان من نصيب هيثم براهم، عن محافظة المهدية الساحلية.

وقبل الانتخابات التشريعية، تعرض عبد الكريم الزبيدي، مرشح حزب ”أفاق تونس“، إلى انتكاسة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.