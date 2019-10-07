قاطعًا الطريق على النهضة.. حزب ”قلب تونس“ يعرض ”تقاسم الحكم“ مع العائلة الوسطيّة (فيديو إرم)

أكد حزب ”قلب تونس“، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي، أنه لن يتحالف بأي شكل من الأشكال مع حركة النهضة الإسلامية، مقترحًا في المقابل تقاسم الحكم مع ”العائلة الوسطيّة“ في تونس.

وأظهرت أرقام مؤسسة ”سيغما كونساي“ لاستطلاع الآراء حصول حزب ”قلب تونس“ على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، بفارق ضئيل عن حركة النهضة التي حصلت على المركز الأول.

وقال القيادي في حزب ”قلب تونس“، عياض اللومي، إن حزبه يعتبر نفسه فائزًا في الانتخابات التشريعية حتى لو أن أرقام استطلاعات الرأي أثبتت حصوله على المركز الثاني، ”لأننا خضنا الانتخابات ورئيس الحزب في السجن“.

وأضاف اللومي في حديثه مع ”إرم نيوز“، أن ”إيقاف نبيل القروي ليس له أي مبرّر وينمّ عن فساد وغطرسة“ بحسب قوله، مشيرًا إلى أن حزبه لن يتحالف مع حركة النهضة؛ لأنها ”فقدت أساليبها الأخلاقية“، وفق تعبيره.

بدوره، طالب مدير حملة نبيل القروي، أسامة الخليفي، بالإفراج عن القروي بعد أن تمّ انتخابه في الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.

وقال الخليفي في حديثه مع ”إرم نيوز“: إن ”نبيل القروي سجين سياسي، وإنه أصبح يمثل قوة انتخابية في تونس“. مضيفًا: ”من المستحيل أن يتحالف قلب تونس مع حركة النهضة؛ لأننا لا نملك نفس التوجه ونفس الرؤية لمستقبل تونس ومصلحة التونسيين“.

كما دعا الخليفي كل الأحزاب الوطنية والديمقراطية للتحالف معهم، وتقريب وجهات النظر لإيجاد حلول مستقبلية للتقدم بالبلاد بعد الانتخابات التشريعية.