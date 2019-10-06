الغنوشي يغازل القروي و“قلب تونس“ يرد: التحالف مع النهضة مستحيل

بدأ رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية، راشد الغنوشي، في مغازلة حزب ”قلب تونس“، الذي يتزعمه نبيل القروي، لكنّ الأخير أكّد أن التحالف مع الحركة ”الإخوانية“، مستحيل، و ذلك بعد ساعات من صدور النتائج التقديرية للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد الأحد.

و قال رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي،خلال ندوة صحفية في المقر المركزي لحزبه، مساء الأحد، إنّ النصر لم يكن سهلا ولم نفز بأصوات 99 بالمائة من الناخبين بل بحوالي 20 بالمائة من الأصوات.

وأضاف الغنوشي “نحن نقدر انّ هناك معارضين لنا ونحن نحترمهم“.

وأكّد أنّ النهضة ليست مسرورة باستمرار وجود نبيل القروي في السجن “ونتمنى لو كان الأمر يخضع لرغبتنا أن يكون خارج السجن“

وردّا على بعض وسائل الإعلام “التي سخرت من تواجد مرشّح للرئاسة في السجن“ قال الغنوشي: “هذا من رفعة وشرف للديمقراطية التونسية أن السجين مادام لم يصدر عليه حكم يمارس كل حقوقه بما فيه التنافس على أعلى منصب في الدولة بينما السجين في تلك البلدان أقصى ما تطوق عائلته لمعرفته معلومة انه ما يزال على قيد الحياة“، حسب قوله.

في المقابل، أكد عياض اللومي القيادي في حزب قلب تونس أن تحالف قلب تونس مع حركة النهضة مرفوض شكلا وهو أمر مستحيل مضيفا أن الحوار مع النهضة مرفوض أيضا.

وأشار اللومي، في تصريح لإذاعة ”شمس أف أم“ المحلية، إلى أن رئيس الحزب نبيل القوري أكد أن القرارات السياسية للنهضة أساءت للانتقال الديمقراطي، مضيفا أنها إستعملت جميع الوسائل غير الديمقراطية في تشويه المنافس و استعمال وسائل الدولة وإصدار قوانين إقصائية بالإضافة إلى العبث بالقضاء.

وأعلن عياض اللومي أنه حال اتخاذ حزب “ قلب تونس“ قرارا مخالفا لهذا القرار فإنه سيستقيل من الحزب ولن يتحالف مع النهضة لأن لها شبهة فساد كبير و غسيل أموال و إرهاب.