تونس.. ”الدستوري الحر“ يتعهّد بعدم التحالف مع ”الإخوان“ في البرلمان المقبل

اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر“، في تونس، مساء الأحد، أن النتائج التي حققها حزبها في الانتخابات التشريعية، والمعلن عنها من قبل مؤسسات سبر الآراء، ”مشرفة جدًا“، لكنّها تعهّدت بعدم التحالف مع من وصفتهم ب“الإخوان“ في البرلمان المقبل، في إشارة إلى حركة ”النهضة“ الإسلامية.

وقالت عبير موسي في تصريح لقناة ”الحوار التونسي“، إن الدساترة (نسبة إلى الحزب الدستوري الذي أسسه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة)،سيكونون ممثلين لأول مرة منذ 2011 في برلمان بحزب يحمل اسمهم بفضل صناديق الاقتراع، مشددة على أن ذلك يعني أن الفكر الدستوري متجذر في قلوب التونسيين معربة عن أملها في أن يكون نواب الدستوري الحر في المستوى المطلوب.

وحول التحالفات الممكنة، قالت موسي إن الحزب مستعد لأن يكون في الحكومة القادمة في تحالف مع القوى الوسطية شريطة ألا تضم “ الإخوان“ معلنة أنه بخلاف ذلك لن يقبل بأن يكون جزءًا من الحكومة القادمة.

يذكر أن النتائج الاولية لمؤسسة ”سيغما كونساي“ قدمت الحزب الدستوري الحر ، 6.8 بالمئة ، ثالثًا في ترتيب الأحزاب بـ14 مقعدًا، ما مثّل مفاجأة كبرى للمتابعين للشأن السياسي في تونس.

وموسي مترشحة للانتخابات التشريعية رئيسة لقائمة حزبها في تونس 2