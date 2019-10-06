عراك دامٍ خلال اجتماع أعضاء الحركة الشعبية في المغرب (فيديو)

اندلعت مشاجرة عنيفة، بين أعضاء حزب الحركة الشعبية، خلال اجتماع الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني داخل مقر الحزب، ما استدعى تدخل الشرطة المغربية لفض الاعصتام.

وخلال الاجتماع، تشاجر أعضاء الحزب، وامتد الأمر لعراك دام بين الحاضرين بسبب خلافات في الرأي، فتم استدعاء الشرطة لمعاينة الواقعة وتهدئة الوضع.

ووفق مقطع فيديو مصور، بدأ أعضاء حزب الحركة الشعبية المغربي وشبيبته، بالتراشق بالكراسي وعبوات المياه، بحضور الأمين العام للحزب محند العنصر، الذي تعرض لوابل من الشتائم حسب موقع ”برلمان كوم“.

ويتهم شباب الحزب أمينهم العام، بالانحياز لأعضاء على حساب آخرين وعدم التزام الحياد، مما دفعه إلى الانسحاب من الاجتماع.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي نظم بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بحي حسان في الرباط، انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي.

واندلع الخلاف لوجود ”شبهات حول عملية تزوير لائحة أعضاء المجلس الوطني، وانحياز أنصار الأمين العام داخل الحزب، ما أشعل فتيل المواجهات بين هذا الأخير وتيار التغيير في الحزب.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد اجتماعات الأحزاب المغربية عراكات ومشاجرات بين أعضائها، فقد وقعت سابقًا خلال المؤتمر الوطني لحزب استقلال، وكذلك غداة اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنسحب من الحكومة قبل أيام.