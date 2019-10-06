تونس.. نبيل القروي يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية

أعلن نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب قلب تونس، مساء الأحد، فوز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.

وقال القروي خلال كلمة نقلها فريق حملته الانتخابية، وقال إنها موجهة للشعب التونسي، إن“الفوز جاء بعد مسار انتخابي طويل واستثنائي ومعقد“، معتبرًا أن ”الحزب انتصر وانتصرت العائلة الديمقراطية“.

وأضاف:“أيتها التونسيات والتونسيين شكرًا، فرغم كل ما تعرضنا له من ظلم وحيف وتشويه ورغم وجودي في السجن، نجحنا في الدور الأول للرئاسية، ونحن الآن مرشحون للدور الثاني، واليوم تتعزز انتصاراتنا بحصول حزبنا الفتي على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب“.

وتابع:“سنعمل على تشكيل حكومة قريبة من هموم الشعب وتطلعاته، وتفتح أبواب الأمل لتونس جديدة ذات سيادة متضامنة ومزدهرة وطموحة“.

وقال:“لتحقيق ذلك فإن حزب قلب تونس يفتح يديه لكل القوى والأحزاب الديمقراطية التقدمية والشخصيات الوطنية التي تسعى إلى إنقاذ البلاد، والتوعية بخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به بلادنا، ونحن نعد شعبنا العزيز بأننا سننطلق منذ الليلة في التفاوض والمشاورات“.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، اليوم الأحد، إغلاق مراكز الاقتراع بكامل محافظات البلاد.