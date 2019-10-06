الجيش الليبي يحقق تقدمًا استراتيجيًا جنوب طرابلس

كشف مصدر عسكري ليبي، اليوم الأحد، أن الجيش الوطني الليبي حقق تقدماً استراتيجياً في محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس، مؤكداً أن الجيش لن يتوقف عند هذا الحد.

وقال المصدر، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن الوحدات العسكرية باتت على بعد كيلو متر ونصف من الطريق الساحلي الذي يربط مدينة مصراته بالعاصمة الليبية، وتحديداً من جهة كوبري الزهراء.

وأشار إلى أن طلائع القوات المسلحة وصلت السبت إلى معسكر الدفاع الجوي وعمارات شارع الخلاطات، وسيطرت على كامل الطويشة والجزء الأكبر من حي الرملة، وهي في تقدم مستمر.

وأوضح أنه من المنتظر أن تبدأ الوحدات العسكرية هجوماً جديداً، الأحد، وحتى انتهاء الخطة الموضوعة.

ويعد الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة الليبية بمدن شرق وغرب ليبيا، شريان الإمداد الرئيسي لمليشيات حكومة الوفاق، والسيطرة عليه من جهة شرق طرابلس ستحرم المليشيات من التواصل مع مصراته التي تقاتل عدة مليشيات تابعة لها في صفوف مليشيات حكومة الوفاق، محاولة عرقلة تقدم الجيش الوطني لتحرير العاصمة.

واطلق الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من ”المليشيات والإرهابيين“، ما تزال مستمرة .