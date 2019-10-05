الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة جنوبي طرابلس

أحرز الجيش الليبي، السبت، تقدمًا مهمًا في محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات امتدت لساعات مع ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق.

وقال مصدر في رئاسة الأركان العامة لـ“إرم نيوز“: إن وحدات الجيش أطلقت هجومًا صباح السبت في عدد من محاور العاصمة، وأرغمت الميليشيات على التراجع وسيطرت على مواقع جديدة في محوري الطويشة والعزيزية.

وأكد المصدر أن ”قوات الجيش أسرت عددًا من عناصر الميليشيات وغنمت العديد من الآليات والأسلحة والذخائر، بعد فرار أفرادها، قرب جامع فرحات القريب من سجن الطويشة“.

وشدد على أن قوات الجيش سيطرت على سجن الطويشة ومعسكر الدفاع الجوي، ما دفع الميليشيات للتراجع خارج محاور القتال في تلك المناطق.

وتابع: ”الميليشيات تركت في السواتر الترابية الدفاعية التي أقامتها كمائن وأفخاخًا متفجرة، مما اضطر الجيش للاستعانة بكاسحات الألغام التي فتحت الطريق لمرور الدبابات والآليات“.

وقصفت مقاتلات سلاح الجو الليبي مواقع للميليشيات في جنوبي طرابلس، منها تجمع في العزيزية وقرب كوبري السواني.