رسميًا.. حزب ”التقدم والاشتراكية“ المغربي ينسحب من حكومة العثماني

قررت اللجنة المركزية لحزب ”التقدم والاشتراكية“ المغربي، مساء اليوم الجمعة، انسحاب الحزب بشكل رسمي من الحكومة المغربية والتي يقودها حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي.

وصوتت اللجنة المركزية (برلمان الحزب) بأغلبية ساحقة على قرار الانسحاب.

ورسم أغلب قادة الحزب في مداخلاتهم أمام اللجنة، صورة سوداء عن واقع أغلبية سعد الدين العثماني، مؤكدين أن حزبهم تعرّض لـ“الإهانة“ عندما أخبرهم رئيس الحكومة، خلال مرحلة المشاورات الخاصة بالتعديل الوزاري، أن الحزب سيفقد وزارتي الصحة والسكن، وذلك في إطار تقليص عدد الحقائب الوزارية.

وكان نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب ”التقدم والاشتراكية“، أكد قبل أيام، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن حزبه قرر الخروج من الحكومة لأنه لم يتوصل إلى أجوبة سياسية شافية، ومقنعة.

وأضاف بنعبدالله أن حزبه تأكد من أن ”النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني لن تكون فعلًا حكومة كفاءات تلبي مطالب الشعب المغربي“.

ويوم الثلاثاء، أعلن المكتب السياسي لحزب ”التقدم والاشتراكية“، في بيان عن دوافع قراره الذي أنهى تحالفًا نادرًا بين حزب ذي مرجعية إسلامية (العدالة والتنمية) وحزب كان يحمل في فترة سابقة اسم ”الحزب الشيوعي“.

ووصف البيان ذاته، وضع أغلبية سعد الدين العثماني بـ“غير السوي“، مؤكدًا أنه مرشح لمزيد من التفاقم بحلول العام 2021 كسنة انتخابية.