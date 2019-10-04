أرملة بلعيد تكشف لـ“إرم نيوز“ تفاصيل جديدة حول ملف ”الجهاز السري“ للنهضة (فيديو إرم)

عادت قضية ”الجهاز السري“ لحركة النهضة إلى الواجهة مجددًا في تونس، وذلك بعد أن دخل أعضاء هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي باعتصام مفتوح للمطالبة بالإسراع في البت بهذه القضية المثيرة للجدل واستدعاء راشد الغنوشي للاستماع له.

وتؤكد هيئة الدفاع تراخي القضاء في التعامل مع القضية، معتبرين أن حركة النهضة تضغط لتبرئتها من القضية وعدم البتّ فيها.

وقالت بسمة بلعيد أرملة المعارض اليساري الراحل شكري بلعيد، لـ“إرم نيوز“ إن“هيئة الدفاع اكتشفت وجود تقصير كبير في التحقيق بقضية اغتيال المعارضين اليساريين بلعيد ومحمد البراهمي، وهو ما دفعهم إلى البدء بعمل استقصائي للوصول للحقيقة“.

وأضافت بسمة بلعيد، أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي“بعد قيامها بعمل استقصائي وجدت ملفًا متعلقًا بالمدعو مصطفى خذر يتحدث فيه عن أعمال استخباراتية وصور وتسجيلات يقوم بها أشخاص لفائدة الجهاز السري لحركة النهضة“.

وأكدت أنه جرى تقديم الملف لكل المؤسسات المعنية في البلاد، وطالبوا بـ“فتح تحقيق في الجهاز السري والتحقيق مع كل المشتبه بهم وعددهم 26 شخصًا بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي“.