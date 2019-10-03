هيئة الانتخابات التونسية تلتقي نبيل القروي في السجن

زار وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، في السجن، لمناقشة كيفيّة تمكينه من القيام بحملته الانتخابية، وضمان مبدأ المساواة مع منافسه.

والتقى وفد الهيئة الذي يترأسه نبيل بفّون، ونائبه فاروق بوعسكر، المرشح الرئاسي نبيل القروي، بحضور مدير سجن ”المرناقية “ ومُمثل عن إدارة السجون التونسية.

وأكّدت هيئة الانتخابات أن اللقاء ناقش الآليات الكفيلة بضمان مبدأ ”تكافؤ الفرص“ بين القروي ومنافسه قيس سعيّد.

واعتقل نبيل القروي، يوم 23 أغسطس/آب الماضي، بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، فيما رفض القضائي المالي الإفراج عنه، وتمكينه من القيام بحملته الانتخابية في الدور الأول من الانتخابات.

ويتخوف مراقبون من إلغاء نتائج الدور الثاني، حال طعن القروي عليها، اعتمادًا على مخالفتها مبدأ ”تكافؤ الفرص“ الذي ينص عليه قانون الانتخابات في البلاد.