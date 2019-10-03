آخر تطورات معركة طرابلس.. الجيش الليبي يغير تمركزاته العسكرية

شهدت عدة محاور في محيط العاصمة الليبية طرابلس معارك عنيفة منذ صباح يوم الخميس، حسب مصادر عسكرية ليبية.

ووفق مصدر عسكري ليبي، فإن أغلب محاور القتال شهدت ضربات جوية عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى، أعقبها تقدم قوات المشاة للتمركز في الأماكن التي استهدفها الطيران.

وأشار المصدر لـ“إرم نيوز“ إلى استهداف الطيران التابع للجيش الليبي عدة أهداف حيوية للميليشيات منها غرفة عمليات ميليشيا ”الدعم“ التي يقودها غنيوة الككلي في طريق المطار والتي لا تبعد عن وسط طرابلس سوى كيلومترين.

وأضاف بأن الغارات الجوية للجيش الليبي استهدفت محور اليرموك وقصفت تجمعًا للميليشيات الفارة من محاور جنوب طرابلس وتحديدًا في نهاية شارع الخلاطات، مبينًا أن قوات الجيش اقتحمت معسكر حمزة بعد معركة عنيفة ضد الميليشيات.

ومن الأماكن التي تم استهدافها بواسطة طيران الجيش محور ”طريق الرملة“ حيث تم تدمير 12 آلية ومقتل 17 عنصرًا مسلحًا، فيما أشار المصدر إلى أن ”اللواء 73 مجحفل قام بهجوم كبير تقدم على إثره في محور الأحياء البرية“.

وأفاد المصدر، بأن القيادي في ميليشيا جنزور محمد المعمري المعروف بـ“الزمرينة“ قتل بعد اشتباكات ضد الجيش الليبي.

وفي السياق نفسه، أشار المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي ظهر الخميس، عبر صفحته على الفيسبوك بأن قوات الجيش رصدت هروب أعداد كبيرة من قوات الوفاق تاركين ملابسهم العسكرية في تمركزاتهم التي سيطر عليها الجيش.