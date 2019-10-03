قيس سعيّد يقاضي قوائم استخدمت صورته للانتخابات في تونس

قدّم المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد، شكوى رسمية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وطالبها بمعاقبة كل القائمات التي استخدمت صورته في حملاتها للانتخابات البرلمانية .

ووجّه قيس سعيّد رسالة للهيئة، أكّد فيها أن عددًا من القوائم المترشحة لخوض سباق الانتخابات التشريعية، تستخدم صورته في حملاتها الانتخابية، حيث طلب من الهيئة التدخّل وتطبيق القانون على هذه القائمات.

وأكّد مصدر مقرب من قيس سعيد، في تصريحات إعلامية، أن صورة قيس سعيد تم استخدامها من قوائم حزبية ومستقلة، حيث إن سعيد لا تربطه أية صلة بهذه القوائم.

وذكر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القوائم التي تعمّدت استخدام صور قيس سعيّد في حملاتها الانتخابية، هي قائمات حركة النهضة الإسلامية و“ائتلاف الكرامة “ و قائمات ”الأمل “ وقائمات حركة تحيا تونس.

يذكر أن عددًا من القائمات الانتخابية تحاول استغلال النجاح الذي حققه قيس سعيد في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، لتتمكن من استقطاب مناصرين لها في الانتخابات التشريعية.

ورفعت عدد من قوائم حركة النهضة الإسلامية، شعار مساندة قيس سعيّد في الدور الثاني للرئاسية، شرط تصويت مناصريه لقائماتها في التشريعية.

وتعتمد حركة النهضة على أن قيس سعيّد لن يستطيع تحقيق أي إنجاز حتى وإن فاز برئاسة البلاد، دون دعمه بكتلة برلمانية تساعده في تمرير القوانين.

وتدفع حركة النهضة في سياق مقايضة قيس سعيّد بدعمه في الدور الثاني من الرئاسيات مقابل دعمها في الانتخابية البرلمانية، في محاولة لتدارك انهيار شعبيتها وتراجعها في نوايا التصويت، حسب ما تؤكّده الأرقام التي تنشرها شركات استطلاع الآراء.