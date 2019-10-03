وضع مدير حملة التونسي قيس سعيّد تحت الحماية الأمنية

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ ”إرم نيوز“، اليوم الخميس، أن الداخلية التونسية قررت وضع مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي قيس سعيّد تحت الحماية الأمنية، وذلك عقب تعرضه لتهديدات بالقتل من جهة مجهولة.

وأضاف ذات المصدر، أن رضا شهاب المكي المعروف بـ ”رضا لينين“ وهو الصديق المقرب من المرشح الرئاسي قيس سعيّد ومدير حملته الانتخابية، تعرض إلى تهديدات جدية بتصفيته من قبل جهة مجهولة، وهو ما دفع الداخلية التونسية إلى أخذ التهديدات بعين الاعتبار وتوفير الحماية له.

وأكد المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يتولى الأمن الرئاسي التونسي تأمين ”رضا لينين“، خاصة وأنه سينطلق اليوم في إدارة الحملة الانتخابية لجولة الإعادة للمرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد.

ويعدّ رضا لينين أحد أبرز الأشخاص الذين ساهموا في وصول قيّس سعيّد إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، حيث برز اسمه بشكل واضح عقب إعلان ترشح قيس سعيّد وأصبح حديث الصحافة المحلية والعالمية.

وكان ”رضا لينين“ أحد أبرز المناضلين اليساريين في جامعة الحقوق والعلوم السياسية في تونس، وهو سليل حركة الوطنيين الديمقراطيين (وطد)، ثم تطوع لإدارة حملة قيس سعيّد الانتخابية وقاد حملته الانتخابية بتمويل متواضع في عدد من مناطق البلاد.

وللإشارة، فقد انطلقت الحملة الانتخابية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وستكون المنافسة بين المرشح المستقل قيس سيعد الذي تحصل على 18.4 من الأصوات ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي الذي تحصل على 15.5 من الأصوات.