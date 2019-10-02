ليبيا.. تضارب في الأنباء حول مقتل قائد مليشيا ”البقرة“ بطرابلس‎

تضاربت الأنباء بشأن مقتل المتشدد بشير خلف الله، الشهير بـ“البقرة“، قائد مليشيا ”رحبة الدروع“، في اشتباكات وقعت الأربعاء بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ إن ”البقرة قتل في الاشتباكات التي دارت الأربعاء في جنوب طرابلس”.

لكن ما يُسمى بـ“لواء الصمود“ في مصراتة، والذي يقوده المطلوب دوليًا صلاح بادي، نفى مقتل ”البقرة“ مؤكدًا أنه تعرض فقط لـ“إصابة خفيفة“.

وتعد مليشيا البقرة قوة رئيسية في مليشيات حكومة الوفاق التي تحاول عرقلة تقدم الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس من يد المتشددين.

وسبق أن هاجمت هذه المليشيا ومقرها ضاحية تاجوراء ١٨ شرقي العاصمة طرابلس، مطار معتيقة عدة مرات، كما قصفته مرارًا وتكرارًا في مسعاها لإطلاق سراح معتقلي التنظيمات المتشددة المعتقلين في سجن المطار تحت إدارة مليشيا قوة الردع.