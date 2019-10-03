تونس.. لقاء الغنوشي مع فنانين يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

أثارت جلسة ضمت عددًا من الفنانين والمثقفين في تونس بحضور رئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، جدلًا واسعًا وتأويلات شتى بشأن مقاصدها وأهداف الحركة الإسلامية من هذه الخطوة عشية الانتخابات التشريعية.

وتداول تونسيون صورًا ومقاطع فيديو لجلسة قيل إنها بمنزل الغنوشي جمعت عددًا من الفنانين من بينهم نوال غشام والفنانة الشعبية وردة الغضبان، وعدد من المهتمين بالشأن الفني وبعض قيادات الحركة.

الجناح السرّي للنهضة (زَهُو و طْرب) ???? تم النشر بواسطة ‏‎Nizar Lamami Lamami‎‏ في الأربعاء، ٢ أكتوبر ٢٠١٩

واعتبر مراقبون أنّ هذا اللقاء ”يدخل في باب الدعاية للحركة ولإظهار صبغتها المدنية وانفتاحها على كل الفئات ومن بينها الفئة المثقفة، واستقطابها عبر إظهار اهتمامها بها، في وقت تشكو هذه الفئة تغييبها عن البرامج الانتخابية لجل الأحزاب والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية“.

وأكدت الفنانة الشعبية وردة الغضبان، الأربعاء، ان ”أحد قياديي حركة النهضة اتصل بها هاتفيًّا لحضور لقاء في منزل بوشماوي (وهي عائلة من أثرى العائلات التونسية) سيجمع عددًا من الفنانين التونسيين برئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من قيادييها على غرار العجمي الوريمي“، مضيفة أن ”هذا اللقاء جاء لدراسة وضعية الفنان التونسي“.

وأوضحت وردة الغضبان في تصريح لموقع ”الشارع المغاربي“ المحلي أن ”مسؤولين عن الحركة اتصلوا بهؤلاء الفنانين بطلب من رئيسهم راشد الغنوشي“، مضيفة أنه ”لدى لقائه بنا قال لنا الغنوشي بصفته مترشحًا للانتخابات التشريعية، إن الفن مرآة تونس وإنه ليس ضد الفن والفنانين وإنه يريد دعمنا والاستماع لمشاكلنا الفنية“.

وأشارت الغضبان إلى أنها ”وافقت على تلبية دعوة الغنوشي بعد أن تعهّد بالنظر في ظروف الفنانين وتمكينهم من حقوقهم“، مستنكرة الجدل الذي راج بمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه لا شيء يدعو إلى كل هذا الجدل.