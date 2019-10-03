سليم الرياحي: يوسف الشاهد ”دكتاتور“ تونس الجديد

وصف رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب الوطن الجديد، سليم الرياحي، رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بأن ”دكتاتور تونس الجديد“.

وشن الرياحي هجومًا شرسًا ضد الشاهد، خلال استضافته في مقابلة مع قناة الحوار التونسي، قائلًا إن رئيس الحكومة الحالي ”يقود عصابة في القصبة“، مقر الحكومة.

وأضاف: ”أنا ونبيل القروي نعيش نفس الوضع.. نبيل تم ايقافه في الحملة الانتخابية، بينما تم إيقافي في الخارج، والتهم التي وجهها لي يوسف الشاهد من غسيل أموال وتهريب الأموال، واستعمالها في جرائم ضد الإنسانية، ستلاحقه في القريب من قبل محكمة الجنايات الدولية“.

وتابع: ”يوسف الشاهد والشيطان الأخرس سليم العزابي، الأمين العام لحركة تحيا تونس، والمجموعة المحيطة به ،هؤلاء سيلاحقهم الأنتربول قريبًا وليس سليم الرياحي“.

ونفى الرياحي، ما تم تداوله بخصوص إصدار ”الأنتربول“ مذكرة تفتيش ضده، متهمًا الشاهد بالوقوف وراء ترويج هذه الشائعات.

ودخل سليم الرياحي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ أشهر في خلافات حادة، وتبادلا التهم، وذلك على خلفية إصدار القضاء التونسي لقرار بتجميد أموال وأملاك الرياحي بتهمة غسيل أموال وتهرب ضريبي وتهريب أموال من ليبيا، ما اضطر الرياحي إلى مغادرة البلاد.