القضاء التونسي يحقق مع كاتب طالب بـ“حمل السلاح“ لإخراج القروي من السجن

قرر القضاء التونسي التحقيق مع الكاتب التونسي توفيق بن بريك، بعدما هاجم القضاة أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني، دعا خلالها إلى حمل السلاح لإخراج المرشح الرئاسي نبيل القروي من السجن.

وكشف الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين، أن“النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق لدى الإدارة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة ضد الكاتب توفيق بن بريك“، على خلفية تصريحاته الأخيرة في برنامج تلفزيوني بقناة ”نسمة“ الخاصة.

وأضاف عمر حنين“أن الكاتب ارتكب تجاوزات بحق القضاة، وأن النيابة العامة اطلعت على فحوى الظهور الإعلامي وجرى تسجيل محضر معاينة، وفق موقع ”آخر خبر أونلاين“ المحلي.

وأثار الكاتب توفيق بن بريك جدلًا عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني عبر قناة ”نسمة“ التي يملكها نبيل القروي.

وقال بن بريك:“لابد من إخراج المرشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من السجن، وفي بلدان أخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم“، بحسب قوله.