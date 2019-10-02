المغرب.. ”العدالة والتنمية“ يعلق على انسحاب حليفه ”التقدم والاشتراكية“ من الحكومة‎

أعلن حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في المغرب، اليوم الأربعاء، عن موقفه الرسمي من انسحاب حليفه حزب ”التقدم والاشتراكية“ من الحكومة.

وعقّد خروج حزب ”التقدم والاشتراكية“ من الحكومة المغربية المفاجئ، حسابات سعد الدين العثماني، الذي يخوض منذ بداية أغسطس الماضي مشاورات شاقة مع زعماء الأغلبية لإخراج النسخة الثانية من حكومته إلى الوجود بطلب من العاهل المغربي.

وفي رده على هذه الخطوة المفاجئة، قال النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، إنّ حزبه ”يقدر حزب التقدم والاشتراكية، ويعتز بعلاقته به، وبتعاون الحزبين على الصعيد الحكومي“.

وأضاف العمراني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع ”فيسبوك“: ”إن حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسه الأمين العام، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر عن تشبثه باستمرار حزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي“، معتبرًا أيضًا أن ”قرارًا من هذا القبيل لا يمكن إلا احترامه على أمل استمرار علاقة الحزبين“.

واختتم تعليقه بالقول إنه ”إذا تقرر مغادرة حزب التقدم والاشتراكية سفينة الحكومة، فإنه لا يسعنا إلا أن نعبر عن أسفنا على ذلك“.

وأعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان رسمي، أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل؛ لتدارس هذا القرار والمصادقة على قرار الانسحاب من الحكومة، وذلك طبقًا للقانون الأساسي للحزب.