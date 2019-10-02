الغنوشي: استمرار حبس القروي يضع انتخابات الرئاسة في ”ورطة“‎

وصف رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الوضع الحالي لمسار الانتخابات الرئاسية في تونس بــ“الورطة“، وذلك على خلفية تواصل سجن المتأهل للدور الثاني من السباق الرئاسي نبيل القروي، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه ”لن يتحالف مع قيادات حزب متهمة بالفساد“، في إشارة إلى حزب ”قلب تونس“.

وقال الغنوشي في تصريح لإذاعة ”كاب أف أم“ المحلية: إن حركة النهضة لن تتوافق مستقبلًا مع أي حزب تتعلق به شبهات فساد، مضيفًا: ”لسنا قضاة لكننا لن نتعامل مع قيادات حزب متهمة بالتهرب الضريبي إلى أن يقول القضاء كلمته“، في إشارة إلى المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي.

وأضاف: ”نأمل أن يستعيد نبيل القروي حريته ونحن لا نتدخل في القضاء“، مشيرًا إلى أن ”زمن الانتخابات تحكمه التجاذبات وأنه يطمح لأن تكون مؤسسات الدولة تعمل باستقلالية بعيدًا عن هذه التجاذبات“، وفق تعبيره.

ومنذ بدأ الغنوشي الترويج لحملته الانتخابية بعد ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية على رأس قائمة تونس 1، شنّ هجومًا حادًا على حزب ”قلب تونس“ الذي يقوده المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي.

في المقابل، هاجم حزب ”قلب تونس“ حركة النهضة الإسلامية واتهمها بأنها هي من خططت ودبرت عملية القبض على مرشحه الرئاسي وإيداعه السجن، منذ يوم 23 أغسطس/آب الماضي.

وبعد أن رفض القضاء الإفراج عن القروي، وجه الأخير رسالة من داخل سجنه إلى راشد الغنوشي اتهمه فيها بالتضليل والمغالطة، مشيرًا إلى علاقة النهضة بالإرهاب وتسفير الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر.