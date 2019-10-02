تونس.. أهالي ”بوحجلة“ يطردون القيادي بـ“النهضة“ علي العريض

اضطر القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض، اليوم الأربعاء، إلى مغادرة منطقة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان التونسية تحت الحماية الأمنية، وذلك بعد طرده من قبل الأهالي.

وقال مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“، إن ”أهالي منطقة بوحجلة ”قاموا بطرد القيادي النهضاوي علي العريض ورفع شعار ارحل وعد من حيث أتيت في وجهه، وهو ما دفعه إلى مغادرة المنطقة تحت الحماية الأمنية“.

وأضاف المصدر: ”العريض زار المنطقة للقيام بالحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية وللترويج للبرنامج الانتخابي لحزبه، إلا أن الأهالي استقبلوه بغضب كبير، معتبرين أن زيارته لهم تكون فقط مع قرب موعد الانتخابات“.

واتهم الأهالي، المنظومة الحاكمة على رأسها حركة النهضة بالفشل في النهوض بالمنطقة التي تعاني منذ سنوات من التهميش والفقر، معتبرين ”أن الحركة لم تف بوعودها للمنطقة وفشلت في إنقاذها من براثن التهميش والفقر“.

وتواجه الأحزاب التي حكمت تونس بينها حركة النهضة غضبًا شعبيًا واسعًا، واتهامات بـ ”الفشل في إيجاد حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بعد حوالي تسع سنوات من الحكم“.

وأثبتت دراسة حديثة نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، أن القيروان تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني في نسبة الأمية بمعدل 35% فيما وصلت إلى حدود 45% بمنطقتي العلا و بوحجلة في صفوف النساء.

كما احتلت محافظة القيروان حسب إحصائيات رسمية، المرتبة الأولى في نسبة الفقر بـ 34.9% ونسبة الفقر المدقع بـ10.3%.