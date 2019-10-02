الجزائر تعتقل برلمانية فرنسية خلال مشاركتها بمظاهرة في بجاية

اعتقلت قوات الأمن الجزائري، يوم الثلاثاء، النائب في البرلمان الفرنسي، ماتيلد بانو، خلال مظاهرات طلابية بمحافظة بجاية 250 كم شرقي العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

واحتفى نشطاء بوجود النائب الفرنسية بمظاهرة حاشدة قادها طلاب جزائريون، ضد استمرار عمل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ووصفوها بـ“بقايا“ نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وشهدت العاصمة الجزائرية ومحافظات تيزي وزو وبجاية وقسنطينة ووهران وعنابة، عدة مظاهرات متزامنة برسم الوقفة الطلابية الـ32، وعلى منوال الأسابيع الماضية لم يقتصر الاحتجاج على الطلاب فحسب؛ حيث شارك فيها نقابيون وأساتذة؛ فضلا عن حقوقيين ومتقاعدين.

وبعد بلوغ عدد الراغبين في الترشح سقف 110 شخصية، وتمسك السلطة وقائد الجيش بالانتخابات كحل أوحد؛ حرص المتظاهرون السلميون على معارضة تنظيم الانتخابات الرئاسية؛ متهمين دوائر صنع القرار بخياطتها على المقاس؛ مثلما ظلوا يرددون.

وفي تصريحات متزامنة مع احتجاجات الطلاب، طالب نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بوقف ”التشويش على سيرورة الانتخابات، باعتبارها الطريق الأسلم لتجاوز الأزمة السياسية“، مهدداً بعقوبات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في عرقلة المسار الانتخابي، وفق تعبيره.