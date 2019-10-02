مجلة فرنسية: الشاهد حاول لقاء حافظ السبسي وشريك القروي في باريس لكنهما رفضا

كشفت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، مساء الثلاثاء ، أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد حاول لقاء حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل وطارق بن عمار أحد أبرز شركاء نبيل القروي والداعم له في فرنسا، لكنهما رفضا مقابلته.

وأكدت المجلة نقلا عن مصادر مطلعة، أن يوسف الشاهد أقام خلال الفترة من الممتدة بين 20 و 22 سبتمبر / أيلول الماضي في مدينة باريس الفرنسية بهدف الالتقاء مع كل من رجل الاعمال طارق بن عمار الذي يعتبر من داعمي المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وكذلك حافظ قائد السبسي لتجاوز الخلافات التي وقعت بينهم في الفترة السابقة.

وقالت المجلة إن يوسف الشاهد كان يهدف من خلال هذا اللقاء إلى إيجاد أرضية تفاهم وتجاوز الخلافات السابقة بينه وبين نبيل القروي والسبسي الابن استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرّرة يوم 6 اكتوبر / تشرين الأول، إلا أن كلا من بن عمار وقائد السبسي رفضا لقاءه.

ودخل يوسف الشاهد في خلاف حاد مع المدير التنفيذي لحركة ”نداء تونس“ حافظ قايد السبسي منذ العام 2017 وتواصل إلى ما بعد وفاة الباجي قايد السبسي، واتهم السبسي الابن الشاهد بمحاولة ”التنكيل“ به في مطار تونس قرطاج كما اتهمه بمحاولة تفكيك النداء والتنكر للرئيس التونسي الراحل.

في المقابل، يتهم حزب ”قلب تونس“، يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجن مرشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، كما يتهمه بالتدخل في القضاء واستخدامه لضرب خصومه السياسيين.