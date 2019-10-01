الجيش الليبي يقبض على القيادي في مليشيات الزاوية مصطفى التريكي

أكد مصدر عسكري مطلع بغرفة عمليات الجيش الليبي، القبض على القيادي الخطير في مليشيات الزاوية مصطفى التريكي في أحد محاور عمليات طرابلس.

وقال المصدر العسكري الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ إن قوة تابعة للجيش استطاعت أن تقبض على القيادي السابق في تنظيم المقاتلة الليبي القريب فكريًا من تنظيم القاعدة .

وأوضح المصدر بأن التريكي المقرب من أبوعبيدة الزاوي تم القبض عليه بعد هجوم شنته قوات الجيش في أحد محاور غرب طرابلس.

يذكر أن مصطفى التريكي كان عضوًا في المؤتمر الوطني السابق ”البرلمان“ وسبق أن اتهمه رئيس الحكومة الليبية علي زيدان في عملية اختطافه الشهيرة عام 2013 .