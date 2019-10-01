الجيش الليبي يقصف مخازن للدرونات التركية في مطاري معيتيقة ومصراتة

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان لها الثلاثاء أن أجهزة الاستخبارات التابعة لها رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.

وحسب بيان القيادة العامة للجيش الليبي الذي صرح به الناطق الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري فإن هذه الأماكن عبارة عن مستودعات تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة.

وأشار المسماري إلى أن الاستخبارات العسكرية التابعة لقيادة الجيش رصدت أيضا عدد 2 دشم ”مخازن أسلحة “ وكذلك تقنية للطائرات المسيرة في مطار مصراتة.

وأكد المسماري أن قيادة القوات المسلحة أعطت الأوامر لعمليات سلاح الجو التابع لها بالتعامل مع الأهداف المذكورة ، وكشف البيان أن الطائرات التابعة للجيش أقلعت من عده قواعد ليبية لضرب هذه الأهداف وفي نفس الوقت.

وختم المسماري بالتأكيد على تحقيق هذه الحملة الجوية أهدافها بكل دقة، مبينًا بأن المقاتلات الحربية دمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.