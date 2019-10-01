بعد معركة طويلة.. قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صدور هذا القانون المثير للجدل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في البلاد.

وينص دستور المغرب لعام 2011، في فصله الخامس لأول مرة، على أن ”اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء“.

ويأتي هذا التفعيل الرسمي بعد العديد من الخلافات التي تفجرت داخل قبة البرلمان، ومن بينها تدريس الأمازيغية بحرف ”تيفيناغ“ بين مرحب بالفكرة ومعارض لها.

و“تيفيناغ“ هي أبجدية استخدمها الأمازيغ بمنطقة شمال أفريقيا في عصور ما قبل الميلاد لكتابة لغتهم والتعبير عن طقوسهم.

وخلق هذا القانون المثير صراعًا سياسيًا بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتحديدًا بين حزبي ”العدالة والتنمية“ الحاكم، و“التجمع الوطني للأحرار“ المشارك في الحكومة.

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن القانون الجديد يضم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف ”تيفيناغ“.

وفي هذا الصدد تقرر تدريس الأمازيغية بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي، والإبتدائي، والثانوي، والإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني، كما ستدمج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، وستعتمد في معاهد تكوين الموارد البشرية لفائدة الإدارات العمومية.

ويراعى في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.

وفي مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، ستستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أعمال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وسيتم توفير الترجمة الفورية لهذه الأعمال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.

وستُنقل جلسات البرلمان بمجلسيه (النواب والمستشارين)، مباشرة على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأعمالها إلى اللغة الأمازيغية.

وفي مجال الإعلام والاتصال، سيتم دمج الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى اللغة العربية، وذلك في إطار اتفاقيات الدعم الذي تخصصه الدولة لهذه الوسائل.

ولأول مرة سيتم بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، وسيوجه الدعم للأعمال الإنتاجية السينمائية الأمازيغية.

وينص هذا القانون على أن تكتب البيانات في القطع والأوراق النقدية، وأختام الإدارات العمومية، باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

كما ينص أيضًا، على إلزامية تحرير بطاقات التعريف الوطنية، وجوازات السفر، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف ”تيفيناغ“، بالإضافة إلى باقي مجالات الخدمات من قبيل وسائل النقل العمومية، وناقلات المصالح العمومية.