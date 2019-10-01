الجيش الليبي يأسر 6 عناصر من قوة الردع ويقتل آمر أحد المحاور التابعة للوفاق

استمرت المواجهات القوية بين الجيش الليبي وقوات الوفاق والمليشيات المساندة لها في أغلب محاور ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقًا لمصدر عسكري في المنطقة العسكرية الغربية تحدث لـ“إرم نيوز“ فإن قوات الجيش الليبي سجلت تقدمات ملحوظة في أغلب محاور طرابلس منها تاجوراء وتحديدًا بئر الأسطى ميلاد ومحور اليرموك والخلاطات.

وأشار المصدر إلى أن قوة تابعة لكتيبة طارق بن زياد استطاعت أسر 6 عناصر مسلحة تابعين لقوة الردع خلال معارك اليوم في محور ”الخلاطات“ مضيفًا بأن هذه العناصر ذات أهمية عسكرية قصوى وتم إخلاؤهم على الفور لسجن قرنادة العسكري شرق البلاد.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش قتلت آمر محور اليرموك ”تهامي عباد“ أثناء الاشتباكات التي دارت بين الجيش ومليشيا ”الصمود“ التي يقودها صلاح بادي والتابعة لمدينة مصراته.