القضاء التونسي يصدر مذكرة اعتقال دولية بحق صهر ابن علي السابق

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، الثلاثاء، مذكرة اعتقال دولية بحق رجل الأعمال صخر الماطري، وذلك في قضية سرقة مواقع أثرية، مستغلًا علاقة مصاهرته بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ورغم مرور 8 سنوات على هروب صخر الماطري خارج البلاد، إبان ثورة شعبية أطاحت بحكم ابن علي، إلا أنه ما زال يتنقل بحرية بين تركيا وقطر وسيشل، وسبق أن أصدر القضاء التونسي أحكامًا ضده، بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ والاستحواذ على أملاك الدولة.

وفي المقابل، يقول الماطري إنه يرفض العودة إلى تونس؛ لأنه لن تتمّ محاكمته في ظروف عادلة.

ومنتصف شهر يوليو/أيلول الماضي، كشفت ”منظمة أنا يقظ“ أن الماطري حصل على جنسية دولة سيشل، وأنه جرى رفع حظر السفر عنه، مشيرة إلى أنه قرر الاستقرار في قطر رفقة زوجته وأبنائه.

وقالت المنظمة: إن ”الماطري سافر إلى قطر في مناسبتين بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2019، و2 مايو/أيار 2019، كما سافر إلى تركيا في 1 يونيو/حزيران 2019، وإنه عرض منزله في سيشل للبيع، وينوي الاستقرار في قطر بصفة نهائية مع زوجته وأبنائها“.