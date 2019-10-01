الجيش الليبي يتقدم في طرابلس مليشيا تسلّم نفسها

أعلن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تابعة لميليشيات أسامة الجويلي قاموا بتسليم أنفسهم لقوات الجيش، في محور سوق الخميس، جنوبي العاصمة طرابلس.

ونشرت الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، مقطعًا مصورًا يظهر مجموعة من ميليشيات الجويلي، وقد أعلنوا تسليم أنفسهم بأسلحتهم وكامل عتادهم.

مجموعة تتبع المدعو أسامة الجويلي أحد قيادات مجموعات الحشد المليشاوي .. تُسلّم نفسها #الاعلام_الحربي ..مجموعة تتبع المدعو أسامة الجويلي أحد قيادات مجموعات الحشد المليشاوي .. تُسلّم نفسها بكافة أسلحتها وذخائرها وآلياتها إلى الوحدات العسكرية . تم النشر بواسطة ‏شعبة الاعلام الحربي‏ في الثلاثاء، ١ أكتوبر ٢٠١٩

وذكر متحدث تابع للجيش الليبي، وهو يعلق على المطقع المصور، أن المجموعة اتصلت بالكتيبة 122 مشاة وطلبت التسليم، حيث لقوا معاملة حسنة من عناصر الجيش.

ويظهر في المقطع المصور، أن أغلب العناصر من ذوي البشرة السمراء ويتحدثون اللغة العربية، وتحدثوا عن المعاملة التي تلقوها من الجيش الليبي.

والجويلي، المنحدر من الزنتان، عيّنه رئيس المجلس الرئاسي آمرًا للمنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق، وهو أحد القيادات الذين يقودون الحرب ضد قوات الجيش في محاور طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

وفي سياق متصل قال المسؤول في التوجيه المعنوي التابع للجيش الليبي حسين العبيدي إن الوحدات العسكرية سيطرت على معسكر اليرموك الاستراتيجي والواقع في منطقة خلة الفرجان على الطريق الرابط بين قصر بن غشير والعاصمة طرابلس.

وأشار العبيدي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن الجيش يقصف حاليا ً معسكر حمزة الواقع بطريق المطار تمهيدا لإجتياحه والسيطرة عليه.