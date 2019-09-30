قيادي في ”قلب تونس“: بقاء القروي في السجن يهدد مصداقية الانتخابات ( فيديو إرم)

قال عياض اللومي، القيادي البارز في حزب“ قلب تونس“ إن حزبه متمسك بالإفراج عن مرشحه للرئاسة نبيل القروي، خصوصًا أن وجوده في السجن دون محاكمة، معتبرًا أنه يتعرض إلى ما وصفه بـ“نكران العدالة“.

وشدد اللومي في حوار خاص مع ”إرم نيوز“ على أن بقاء مرشح حزبه في السجن يضع مصداقية الانتخابات على المحك، ولا يسمح بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لاسيما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تستبعد وجود إمكانية لإسقاط نتائج الانتخابات حال عدم إطلاق سراح القروي.

أضاف أنه ”حال عدم فوز القروي وهو داخل أسوار السجن فإن الحزب سيطعن في النتائج بسبب عدم تكافؤ الفرص وحرمانه من حقه في الدفاع عن برنامجه“، معربًا عن قناعته بفوز القروي في الاستحقاق الرئاسي خلال الدور الثاني.

وبخصوص تحالفات حزب “ قلب تونس“ المرتقبة إذا فاز في الانتخابات التشريعية، كشف اللومي بأنهم سيتحالفون مع العائلة الوسطية، مستبعدًا في ذات السياق تحالفهم مع حركة النهضة التي اعتبر أنها كانت شريكة في جميع ما وصفها بـ“الضربات غير الأخلاقية التي وقعت للمسار الديمقراطي“.

وحول إمكانية التحالف مع حزب ”تحيا تونس“، أكد أن الموضوع لم يطرح داخل الحزب بعد، لكن حزبه يدعم التحالف بين يوسف الشاهد والقروي، موضحًا: ”يوسف الشاهد هو رئيس حكومة وانتقدناه كثيرًا لكن هناك حقيقة على الأرض اسمها تحيا تونس“.