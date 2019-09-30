الجيش الليبي يكبّد داعش خسائر فادحة

أفادت مصادر عسكرية اليوم الإثنين أن قوات الجيش الليبي اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش جنوب البلاد، وكبدتهم خسائر فادحة.

وقالت المصادر إن وحدات عسكرية تتبع كتيبة خالد بن الوليد الموكلة إليها مهمة تأمين مدينة مرزق ”60 كم عن سبها“، اشتبكت مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مكان يتوسط منطقتي أم الأرانب والقطرون في أقصى الجنوب الليبي.

وذكر مصدر تحدث لـ“إرم نيوز“ أن قوات الجيش ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والآليات في صفوف عناصر التنظيم المتشدد، الذي سبق أن غادر عناصره منطقة مرزق، فرارًا من ضربات قوات ”الأفريكوم“ (القيادة العسكرية الأمريكية في شمال أفريقيا)، لافتًا إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت في المنطقة واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبين أن الاشتباك مع عناصر داعش جرى بعد رصد تحركات مشبوهة في المنطقة، ومطاردة وتتبع للتنظيم الذي كان بصدد تكرار هجماته السابقة ضد المدنيين في المنطقة.