العاهل المغربي يلغي زيارته إلى فرنسا بعد تعرضه لوعكة صحية

ألغى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رحلة مقررة إلى فرنسا من أجل حضور جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، بعد وعكة صحية ألمت به.

وقال الديوان الملكي في المغرب، في بيان أصدره، اليوم الأحد:“الملك محمد السادس أُصيب بمرض في الرئتين، وسينوب عنه بالمشاركة وليُّ العهد الأمير الحسن“.

وأوضح البيان أن“الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، حيثُ أوصى طبيبه بأخذ فترة من الراحة لبضعة أيام“.

وكان من المقرر أن يتوجه العاهل المغربي إلى فرنسا، لتقديم التعازي لأسرة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، الذي كان صديقًا شخصيًا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني، كما أنه كان من أكبر المساندين للملك محمد السادس عند بداية توليه الحكم مطلع القرن الحالي.