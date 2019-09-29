الجيش الجزائري يتعهد بعدم تزكية أي مرشح للانتخابات الرئاسية

نفى الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري أن يكون لقيادة الجيش مرشح في سباق الرئاسة المقررة 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، متعهدًا بعدم تزكية أي شخصية.

وجاء ذلك في كلمة لصالح أمام قيادات عسكرية، خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الثانية، اليوم الأحد، نقلت مضمونها وزارة الدفاع في بيان.

وقال قايد صالح، موجهًا كلامه للإعلاميين:“من بين الدعايات التي تروّج لها العصابة وأذنابها والتي تجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المرشحين للرئاسيات المقبلة“.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، الأيام الماضية، إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، هو مرشح النظام الحالي أو المؤسسة العسكرية.

وبحسب قائد الأركان فإن“هذه الدعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني، ونؤكد في هذا الصدد أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق، والجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحدًا، وهذا وعد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ“.

وأعلنت شخصيات جزائرية ترشحها لرئاسيات 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من بينها: علي بن فليس، وعبدالمجيد تبون، وكلاهما شغل منصب رئيس وزراء إبان حقبة بوتفليقة، كما أعلن التجمع الوطني الديمقراطي حزب رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحي، المسجون حاليًا في قضايا فساد، عزمه ترشيح أمينه العام عز الدين ميهوبي لهذا الاستحقاق الانتحابي.