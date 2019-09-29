”مجتمع السلم“ يقاطع انتخابات الرئاسة الجزائرية ‎

قررت حركة مجتمع السلم (إخوان)، فجر الأحد، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد نقاش دام ساعات لكوادر مجلس الشورى الوطني.

وجاء ذلك، في ضوء المستجدات المتسارعة التي تشهدها البلاد، مع بدء العد التنازلي لموعد انتخابات الرئاسة المقررة عمليًّا في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وحاول جناح من الحركة الإسلامية المعارضة في البرلمان الجزائري، الدفع بعبد الرزاق مقري إلى خوض السباق الرئاسي، بينما حاول آخرون التمكين لمقترح دعم مرشح توافقي لقوى المعارضة.

وبذلك تكون حركة مجتمع السلم، ثاني حزب إسلامي يقاطع الانتخابات، بعد ساعات من إعلان المقاطعة من طرف جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، الذي ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية التحالف مع مرشح رئاسي معارض.

وشارك ”مجتمع السلم“ بالحكومات المتعاقبة منذ عام 1995، لكنه توصّل إلى فكّ الارتباط بالتحالف الرئاسي منذ عام 2012، بذريعة ”عدم جدية نظام بوتفليقة في القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، ورفضه ترقية المشاركة في الحكومة إلى الشراكة في الحكم“.