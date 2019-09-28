ليبيا.. ميليشات مصراتة تهدد سلطات سرت المحلية

هدد قيادي بارز في ميليشيات مصراتة اليوم السبت، مجلس بلدي سرت (السلطة المحلية)، في حال لم يتخذ موقفًا يدين الجيش الليبي، عقب قصف مواقع تابعة للمليشيات في المدينة.

وشنّ الجيش الليبي ليلة الجمعة/السبت، غارات متتالية على عدة مواقع لمليشيات مصراتة بضواحي مدينة سرت (شرق)، التي تقع على بعد 450 كيلومترًا شرق طرابلس، وتسيطر عليها قوات الوفاق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن آمر السرية 40 مشاة مصراتة عبد الحميد سليمان عيسى قوله: ”المجلس البلدي سرت عندكم لنهاية اليوم، يا إما تطلعوا بيان استنكار لقصف (طيران حفتر) لقوات البنيان المرصوص، يا إما تلموا ملفاتكم وتورونا جمال خطواتكم“.

وكانت سرت، مسقط رأس القذافي، معقلًا لمقاتلي تنظيم ”داعش“ إلى أنْ طردتهم قوات حكومة الوفاق بغطاء جوي أمريكي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016.

لكنّ تمركز ميليشيات مصراتة في سرت أصبح مثار إزعاج للمواطنين والسلطات المحلية، التي تريد أن تنأى بالمدينة عن المواجهات الجارية، كونها أنهكت في مواجهات السنوات الماضية، ما أدى لتدمير بنيتها التحتية.

وتستهدف قوات الجيش الليبي، من خلال قصف تمركزات الميليشيات في سرت، وضع قوات مصراتة بين مطرقة طرابلس وسندان مصراتة.